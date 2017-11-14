Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında Van Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda, büyük çoğunluğu imar konuları olmak üzere 2017 yılı mali bütçesinin, bütçe içi bir kısım ödeneğin karara bağlanması gibi gündem ve gündem dışı teklif edilen 40 konu masaya yatırıldı. Toplantıda 2018 yılında belediyeye ait iş yerlerinin kira ücretlerinin belirlenmesi, Van Bedensel Engelliler Spor Kulübüne il içi ve deplasmandaki müsabakaları için yardım talebi, belediyenin 2018 mali yılı için uygulayacağı ücret tarifesi, 2018 yılı performans programı, 2018 yılı bütçe görüşme talebi ve 13 ilçe belediyesinin 2018 yılı mali bütçeleri gibi çok sayıda konu görüşülerek karara bağlandı.



Komisyonlara sevk edilen bazı konuların karara bağlanması için önümüzdeki hafta çalışmalarına devam edecek olan mecliste, ayrıca belediyeye ait bir kısım iş yerlerinin ilgili mevzuata uygun olarak kiraya verilip verilmediğinin ilgili birimler tarafından incelenerek sonuçlandırılması kararlaştırıldı.



Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında yapılan meclis toplantısına, Genel Sekreter Mustafa Yalçın ve ilgili meclis üyeleri katıldı. - VAN