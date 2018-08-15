Van Büyükşehir Belediyesi Martı Ölümleri Sonrası Harekete Geçti

Van Büyükşehir Belediyesi, Çarpanak ve Adır adalarında yaşanan martı ölümleri sonrası harekete geçerek telef olan binlerce martıyı kıyıdan temizledi.

Van Gölü'ndeki Adır ve Çarpanak adalarında bulunan doğal yaşam alanlarında binlerce martı telef oldu. Martı ölümleri sonrası çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından sahillerde temizlik çalışması başlatıldı. Hastalık yayma olasılığına karşı harekete geçen Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, martı leşlerini bir bir topladı.

Çalışmaları yerinde takip eden Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru, martı ölümlerinden dolayı adalarda koku ve görüntü kirliliğinin oluşmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Van Gölü ve çevresinin temizliğine büyük önem verdiklerini anlatan Doğru, ilçelerin sorumluluk alanında olmasına rağmen ilçe belediyelerine yardımcı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak valimiz ve genel sekreterimizin talimatları doğrultusunda mobil ekipler oluşturduk. Bu ekiplerimiz hem martı ölüleri hem de sahildeki tüm katı atık ve çöpleri toplamaktadır. Özellikle Adır Adası çevresinde martı ölümleri yoğun olarak yaşanmaktadır. Ekiplerimiz de buna müdahale etmektedir. Bu ekiplerimiz ayrıca şehir içindeki dereler ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları Amik, Mollakasım, Akdamar, Adır ve Ayanıs gibi bölgelerde de düzenli olarak temizlik yapmaktadır."

Bu dönemde yaşanan martı ölümlerinin olağan olduğunu belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Van Gölü çevresinde yaşayan martıların genellikle üremek için sakin yerleri tercih ettiğini söyleyen Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bunların başında da Adır ve Çarpanak adaları gelmektedir. Bu üreme sezonunda martıların sayıları ve yoğunlukları artmakta ve buna bağlı normal ölümler yaşanmaktadır. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da ölen martıların herhangi bir görüntü kirliliğine sebebiyet vermemeleri için temizlik çalışması yürütmektedir. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN