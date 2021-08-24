Van Büyükşehir Belediyesi Ahlat'ta yöresel ürünleri sergiledi
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Van Büyükşehir Belediyesi Ahlat'ta yöresel ürünleri sergiledi

Van Büyükşehir Belediyesi Ahlat'ta yöresel ürünleri sergiledi
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlamaların yapılacağı alana kurulan çadırda kentin yöresel ürünlerini tanıttı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlamaların yapılacağı alana kurulan çadırda kentin yöresel ürünlerini tanıttı.

İlçede iki gün sürecek program için hazırlıklarını tamamlayan Kültür ve Sosyal Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ahlat'ta Çarho mevkisindeki çadırda, Van kedisinin yanı sıra yöresel kıyafetler, uygulamalı kilim ve gümüş savat işçiliği, Urartu temalı elbise ve takıları sergiledi.

Kutlamalar boyunca ziyarete açık olan çadırda, vatandaşlara coğrafi işaretli Van pastası, Van'a özgü kavurga, ekmek ve otlu peynir ikram edilecek.

Vatandaşlardan ilgi gören çadırı, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Jandarma Komutanı Nail İlbey ve beraberindekiler ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Ahlat'ta yöresel ürünleri sergiledi
Van Büyükşehir Belediyesi Ahlat'ta yöresel ürünleri sergiledi
Van Büyükşehir Belediyesi Ahlat'ta yöresel ürünleri sergiledi
Van Büyükşehir Belediyesi Ahlat'ta yöresel ürünleri sergiledi
Van Büyükşehir Belediyesi Ahlat'ta yöresel ürünleri sergiledi
Van Büyükşehir Belediyesi Ahlat'ta yöresel ürünleri sergiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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