Van Büyükşehir Belediyesi kutlama alanına oba çadırı kurdu
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Van Büyükşehir Belediyesi kutlama alanına oba çadırı kurdu

Van Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlamaların yapılacağı alana oba çadırı kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi kutlama alanına oba çadırı kurdu
23.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:41

Van Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlamaların yapılacağı alana oba çadırı kurdu.

Ahlat'ta 23-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Malazgirt Zaferi kutlamaları öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kutlama alanına oba çadırı kurdu. Çadırda Van kedisinin yanı sıra Çatak ceviz oymacılığı, gümüş savat işçiliği örnekleri, yöresel elbiseler, kilimler, sedir ve kanaviçe, geleneksel Van evi maketi, dokuma, nakış tablolar, Urartu temalı elbise ve takılar yer alıyor. Zafer kutlamaları boyunca ziyarete açık kalacak olan çadıra şimdiden katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor.

Pandemi nedeniyle kitlesel etkinliklerin yapılmadığı alanda ziyaretçiler, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ederken, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve 'Anadolu'nun tapusu' olarak nitelendirilen Ahlat'ta; '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu alan, birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor. - VAN

Kaynak: İHA

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