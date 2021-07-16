Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini sıklaştırdı
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Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini sıklaştırdı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini sıklaştırdı Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında denetimlerini sıklaştırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini sıklaştırdı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler bir yandan vatandaşları bilgilendirirken, bir yandan da kurbanlıkların genel muayenelerini gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı'na günler kala kent genelinden getirilen kurbanlıklar İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı. Pazara getirilen kurbanlıklar, Van Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Ticaret Borsasına bağlı veteriner hekimlerin kontrolünden sonra pazara alınırken, pazara giren tüccar ve vatandaşların da bilgilendirilmesi için çalışma yapılıyor. Vatandaşların hasta ve uygun olmayan kurbanlık almaması için küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların genel muayene ve küpe kontrollerini yapan Van Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, ayrıca tüccar ve vatandaşlara korona virüs önlemlerini hatırlatan el broşürleri de dağıttı.

Vatandaşların kurban kriterlerine uygun hayvan satın alması ve temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için çalışma yaptıklarını belirten Veteriner Hekim Sevda Kadirhan Zirek, pazarda bulunan kurbanlıkların genel muayeneleri ve küpe kontrollerini yaptıklarını söyledi.

Ekipler, ayrıca kurbanlık hayvanların veteriner hekimi kontrolünde ve mezbahanelerde kesimlerinin yaptırılması için de vatandaşları bilgilendirdi.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten tüccar ve vatandaşlar ise Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Vatandaşların kurbanlarını daha sağlıklı bir ortamda almaları ve kesimlerini yapmaları için Van Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerinin Kurban Bayramı süresince hizmet vereceği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini sıklaştırdı
Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini sıklaştırdı
Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini sıklaştırdı
Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini sıklaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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