Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ikinci galibiyetini aldı
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Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ikinci galibiyetini aldı

25.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:30
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ikinci galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi takımlarından Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonunun ikinci karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Mardin Mezopotamya Kadın Voleybol Takımı'nı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi takımlarından Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonunun ikinci karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Mardin Mezopotamya Kadın Voleybol Takımı'nı 3-0 yendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sahasında Mezopotamya Kadın Voleybol Takımı'nı ağırladı.

Ev sahibi ekip, setlerde rakibini 3-0 yenerek gruptaki puanını 6'ya yükseltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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