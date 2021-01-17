Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 11. galibiyetini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 11. galibiyetini aldı

17.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:31
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 11. galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi takımlarından Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 11. galibiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi takımlarından Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 11. galibiyetini aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 73 Şırnak Belediyesi Voleybol Takımı'nı konuk etti.

Van ekibi, setlerde rakibini 3-0 yenerek ligdeki 11. galibiyetini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemal Hünal Hande Erçel Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 11. galibiyetini aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 16:34:32. #1.14#
title