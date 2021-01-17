Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 11. galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi takımlarından Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 11. galibiyetini aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 73 Şırnak Belediyesi Voleybol Takımı'nı konuk etti.

Van ekibi, setlerde rakibini 3-0 yenerek ligdeki 11. galibiyetini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan