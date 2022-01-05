Van Büyükşehir Belediyesi, işaret dili kursu ilgi görüyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz işaret dili kursu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde açılan kursta, alanında uzman öğretmenler tarafından haftada 5 gün işaret dili dersleri verilecek.

Eğitimin ardından kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecek.

İşaret Dili Eğitmeni Ümmihan Değirmenci, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon işitme engellinin olduğunu söyledi.

Engellilerle iletişime geçmek için işaret dilinin bilinmesi gerektiğini belirten Değirmenci, "Ailelerindeki işitme engellilere yardımcı olmak için kursumuza gelenler var. Kursiyerlerimiz de işaret dilini öğrenmek istiyor. Kursumuza ilgi oldukça fazla. Derslerimiz verimli ve eğlenceli geçiyor." dedi.

Kursiyerden Gülcan Kut ise işitme engelli arkadaşlarını daha iyi anlamak için kursa katıldığını ifade ederek, "Arkadaşlarıma bir şeyler aktarabilmek, onların hislerini öğrenmek istiyorum. Bunun için kursa geldim. Böyle kursların her yerde açılması gerekiyor." diye konuştu.

Hüseyin Abi de şiirlerini işitme engellilere anlatmak için kursa geldiğini anlatarak, "Yazdıklarımı, hissettiklerimi işaret diliyle engellilerle paylaşmak istiyorum. Bunun için kursa geldim. Bize bu imkanı veren Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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