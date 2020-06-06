Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi
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Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Van Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin yanında, halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı mücadelesini de aralıksız sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi
06.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:57

Van Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin yanında, halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı mücadelesini de aralıksız sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık ve sazlık alanlar, 7/24 aralıksız özel ekipman ve araçlarla taranıp ilaçlanırken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda açık alanlar da düzenli olarak ULV, mistblower ve biocycle motorlarla ilaçlanıyor. 20 araç ve 50 çalışanın yer aldığı çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Korona virüse karşı toplu yaşam alanlarını, toplu taşıma araçlarını, hastaneleri dezenfekte ederken bir taraftan da çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşeratlara karşı 7/24 hizmet verdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Vektörle Mücadele Merkezi Müdürü Senem Erol, "Özel ekipman ve araçlarımızla göl yüzeyi, bataklık ve kayalık bölgelerde ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama çalışmamızı etkin şekilde yürütüyoruz. Yaptığımız etkili çalışmalarla haşere ve sineklerin varlığında gözle görülür azalma var. Vatandaşlardan çok olumlu tepkiler geliyor. Çalışmalarımız Aralık ayı sonuna kadar devam edecek" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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