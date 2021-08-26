Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, ilçelerdeki çalışmaları denetledi
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Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, ilçelerdeki çalışmaları denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, ilçelerdeki çalışmaları denetledi
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, belediyenin ilçelerde yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, belediyenin ilçelerde yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesine giden Çelikel, Başeğmez ve Demircik mahallelerindeki yol çalışmalarını kontrol etti.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Çelikel, 2021 yılı yatırım programında ilçenin 8 mahallesine 6 metre genişliğinde, 14 kilometre asfalt yol yapılacağını söyledi.

Ardından Muradiye ilçesine geçerek Beydağı Mahallesi'nde yapımı devam eden 2,5 kilometrelik yolda incelemelerde bulunan Çelikel, asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

Özalp ilçesinde yapımı devam eden altyapı ve yol çalışmalarını da denetleyen Çelikel, ilçe esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Çelikel'e Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan, Belediye Başkan Danışmanı Sinan Hakan, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı ve şube müdürleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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