Van'da, 1 yılda 10 bin kişiye evde bakım hizmeti
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Van'da, 1 yılda 10 bin kişiye evde bakım hizmeti

03.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:04
Van'da, 1 yılda 10 bin kişiye evde bakım hizmeti

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce son 1 yılda 10 bin kişiye evde bakım hizmeti verildi.

VAN Büyükşehir Belediyesi'nce son 1 yılda 10 bin kişiye evde bakım hizmeti verildi. Belediye tarafından şimdi de hastaneye gitme imkanı olmayan, bakıma muhtaç hastalar için evde fizyoterapi hizmetine başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetinden sonra şimdi de bakıma muhtaç hastalar için evde fizik tedavi hizmeti vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, son 1 yılda 10 bin hastaya ulaşılarak, sağlık ve hasta nakil hizmetleri verildi. Bu hizmetlere evde fizyoterapi hizmeti de eklendi. Ekipler, Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde yaşayan ve sol tarafında güç kaybı olan Sebahattin Terhan'ın (55) evine gitti. Hastaya fizyoterapi hizmeti veren ekipler, kas kuvvetinin artırılması için Tens ve EMS uygulaması yaptı. Tarhan, belediyenin hizmetinden memnun kaldığını dile getirerek teşekkür etti.  

Belediyenin sağlık ekibine teşekkür eden hasta yakını İsmail Terhan, "Hastamızın sol tarafında güç kaybı var. Kendisini hastaneye götürüp ve getirmekte çok zorlanıyorduk. Belediyenin böyle bir hizmet başlattığını duyunca müracaata bulunduk. Ekiplerini göndererek, yardımcı oldular. Biz bunu daha önce olduğunu bilmiyorduk. Bize böyle bir hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Van'da, 1 yılda 10 bin kişiye evde bakım hizmeti
Van'da, 1 yılda 10 bin kişiye evde bakım hizmeti
Van'da, 1 yılda 10 bin kişiye evde bakım hizmeti
Van'da, 1 yılda 10 bin kişiye evde bakım hizmeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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