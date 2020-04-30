Van Büyükşehir Belediyesi esnafa maske ve eldiven dağıttı
Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa maske dağıttı.
30.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:14
Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa maske dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.
Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler kent genelinde fırın, lokanta, marketlerde denetim yaptı.
Esnafa maske ve eldiven dağıtılan ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Esnaf da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA