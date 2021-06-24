Van Büyükşehir Belediyesi Erek Dağı Caddesi'ni yeniliyor
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Van Büyükşehir Belediyesi Erek Dağı Caddesi'ni yeniliyor

Van Büyükşehir Belediyesi Erek Dağı Caddesi'ni yeniliyor
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Erek Dağı Caddesi'nde başlayan yenileme çalışmalarını inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Erek Dağı Caddesi'nde başlayan yenileme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte trafiği rahatlatmak ve caddelerin cazibesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Erek Dağı Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Bilmez, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı'dan bilgi aldı, en kısa sürede bitirilmesi talimatını verdi.

Cadde esnafıyla da bir araya gelen Bilmez, talep ve önerilerini dinledi.

Van AVM Kavşağı'ndan başlayıp Karşıyaka Beşyol Kavşağı'na kadar uzanan yaklaşık 1,6 kilometrelik caddede asfalt, yaya yolu, orta refüj, yağmur suyu drenaj hattı, dekoratif aydınlatmalar, kaldırım altında fiber-optik hattı, engelli yürüme bandı ve otomatik sulama sistemi yapılacak.

Kötü görüntü oluşturan mevcut elektrik hatları da VEDAŞ tarafından yer altına alınacak.

Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak hazırlanan projede kaldırımlarda andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılacak. Peyzaj çalışmalarının yanı sıra cadde boyunca yol kenarına çınar ağaçları, orta refüje ise ıhlamur ağaçları dikilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi Erek Dağı Caddesi'ni yeniliyor
Van Büyükşehir Belediyesi Erek Dağı Caddesi'ni yeniliyor
Van Büyükşehir Belediyesi Erek Dağı Caddesi'ni yeniliyor
Van Büyükşehir Belediyesi Erek Dağı Caddesi'ni yeniliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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