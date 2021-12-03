Van Büyükşehir Belediyesi engellilere unutulmaz bir gece yaşattı

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri kapsamında kentteki engelli bireylere unutulmaz bir gece yaşattı.

Van'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Akşam saatlerinde ise Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Elite World Van Hotel'de düzenlenen etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ile eşi Bilgin Bekmez, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri katıldı.

Programda eşi Meral Bilmez ile engelli vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Mehmet Emin Bilmez, yaptığı konuşmasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla il genelinde farkındalık oluşturmak adına gün boyu çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi. Hiçbir engelin sosyal hayata, ekonomik hayata kavuşmaya engel olmadığını ifade eden Vali Bilmez, "Bugün ilimizde engelli vatandaşlarımız yerine empati yapabilmek için bir sürü etkinlik düzenlendi. Kendimizi sevelim, ailemizi sevelim, şehrimizi sevelim, ülkemizi sevelim. Önümüzdeki bütün engellerin kaldırılması anlamında ülkemiz ciddi adımlar attı. Ama toplumsal zihniyet anlamında da daha atmamız gereken adımlarımız var. İnşallah özgürce hayatın içine karışan, sosyal ve ekonomik hayatta yerinizin alabileceği, hayalinizdeki kenti ve ülkeyi birlikte inşallah yaşarız. Bugünkü etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra program, Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki özel gereksinimli bireylerin gösterimi ve müzik dinletisi ile devam etti. Fizyoterapist Nebi Erdal'ın kısa film gösteriminin de olduğu yemek programı daha sonra Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylar ile sona erdi. - VAN