Van Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında Edremit ilçesinde doğa yürüyüşü düzenledi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organize ettiği etkinliğe katılan yaklaşık 430 kişi, araçlarla Dilkaya Mahallesi'ne götürüldü.

Katılımcılar, doğa güzellikleriyle bilinen Dilkaya-Engil deltasındaki 6 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Etkinliğin ardından belediye tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, doğa yürüyüşü etkinliğine yoğun katılımın sağlandığını söyledi.

Bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını belirten Çelikel, "Bu doğa harikası yerleri görmeyen gençlerimize imkan sağlıyoruz. Etkinliklerimiz belirli periyotlar halinde devam edecek." dedi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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