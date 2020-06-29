Van Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında 13 ilçede toplu yaşam alanlarını dezenfekte ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında 13 ilçede toplu yaşam alanlarını dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik il genelinde başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Toplu taşıma araçları, camiler, park, bahçe gibi ortak kullanım alanlarını belirli günlerde dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, salgının yayılmaması için çaba gösteriyor.

Ekipler son olarak Erciş ilçesindeki tüm toplu taşıma araçlarını, okulları, camileri, hastaneleri ve otogarı dezenfekte etti.

Kaynak: AA