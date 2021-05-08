Van Büyükşehir Belediyesi derelerde temizlik çalışması yapıyor
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Van Büyükşehir Belediyesi derelerde temizlik çalışması yapıyor

Van Büyükşehir Belediyesi derelerde temizlik çalışması yapıyor
Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'ne dökülen derelerde temizlik çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'ne dökülen derelerde temizlik çalışması yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, il genelinde başlatılan menfez, mazgal, dere ve yağmur suyu hatlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler Akköprü ve Kurubaş derelerinde temizlik çalışması yaptı.

Van Gölü ekosistemini korumak, balık göçünü kolaylaştırmak ve dereler vasıtasıyla göle taşınan evsel atıkların önüne geçmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsata çevirerek çalışmalarını hızlandırdı.

Yapılan çalışmalarla dere yatakları ve mazgalları çöplerden arındıran ekipler, suyun akışını rahatlatarak, Van Balığı göçünü de kolaylaştırmayı hedefliyor. Yürütülen temizlik çalışmasıyla derelerde tonlarca evsel atık toplanırken, ekipler vatandaşları derelere çöp atmamaları noktasında duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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