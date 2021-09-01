Van Büyükşehir Belediyesi Başkale'de okul yaptırdı
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Van Büyükşehir Belediyesi Başkale'de okul yaptırdı

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde 2019'da meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulun yerine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan bina, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşacak.

Van'ın Başkale ilçesinde 2019'da meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulun yerine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan bina, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı depremden etkilenen Ortayazı Mahallesi'nde ağır hasar gördüğü için yıkılan okulun yerine 3 derslikli bina inşa etti.

Yaklaşık 700 metrekarelik alana yapılan okul çevre duvarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime açılacak.

Mahalle muhtarı Murat Özkaya, Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine güzel bir okul kazandırdığını söyledi.

Depremde mahallelerindeki okulun hasar gördüğünü belirten Özkaya, şunları söyledi:

"Okulumuz hasarlı olduğu için okul talebinde bulunduk. Van Büyükşehir Belediyesi talebimize karşılık verdi. Okulumuzun yapımında son aşamaya gelindi. Kısa sürede açılmasıyla çocuklarımız daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitime başlayacaklar. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

Mahalle sakinlerinden Dinar Çalıcı ise " Okulumuz yeniden inşa edildi. Geleceğimiz için hayırlı olsun. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

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Van Büyükşehir Belediyesi Başkale'de okul yaptırdı
Van Büyükşehir Belediyesi Başkale'de okul yaptırdı
Van Büyükşehir Belediyesi Başkale'de okul yaptırdı
Van Büyükşehir Belediyesi Başkale'de okul yaptırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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