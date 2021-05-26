Van Büyükşehir Belediyesi caddeleri yeniliyor

Van Büyükşehir Belediyesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin işlek caddelerinde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, büyük kısmı geçen yıl tamamlanan caddede, eski Araştırma Hastanesi ile eski Emniyet Kavşağı arasında kaldırımları eskiyen ve asfaltı bozulan 400 metrelik bölümü yeniliyor.

Kaldırım ve asfalt sökümleri yapılan caddeye mevsim şartlarına uygun kar ve donda kaymayan bazalt kaldırım taşları döşendi.

Altyapı çalışmaları da yapılan yola kısa süre içinde asfalt serim işlemi yapılacak. Çalışmaların ardından asfalt, kaldırım ve orta refüjü yenilenen cadde, daha modern bir görüntüye kavuşturulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu