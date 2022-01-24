Belediye misafirhanesi soğuk havalarda barınma sorunu yaşayanlara sıcak yuva oldu

Dondurucu soğuklar ve yoğun karın etkili olduğu Van'da barınma sorunu yaşayanlar, Büyükşehir Belediyesinin Refakatçi Oteli'nde misafir ediliyor.

VAN (AA) - Dondurucu soğuklar ve yoğun karın etkili olduğu Van'da barınma sorunu yaşayanlar, Büyükşehir Belediyesinin Refakatçi Oteli'nde misafir ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 katlı ve 80 yatak kapasitesine sahip misafirhanede çift yataklı aile, üç kişilik ve tek kişilik odalarda konaklayanlara kahvaltı ve akşam yemeği ikram ediliyor.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, barınma sorunu yaşayanlara sıcak yuva olan misafirhanede, çevre il ve ilçelerden hastane randevuları ve tedavi için gelenlere de ücretsiz hizmet veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının bünyesinde hizmet veren refakatçi misafirhanesini ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, misafirhanede şu anda 65 kişinin barındırıldığını söyledi.

Kentte karın ardından etkisini sürdüren dondurucu soğukların yaşamı zorlaştırdığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Soğuk kış günlerinde yolda kalan, zor durumda, ev koşulları kötü, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı misafirhanemizde ağırlıyoruz. Sağlık durumu iyi olmayanlar hastaneye götürülüyor. Bu zor günlerde barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımız burada ücretsiz konaklayabiliyor. Vatandaşlarımızdan, barınma sorunu olanları gördüklerinde bize bildirmelerini istiyoruz. Durumu olmayanları otelimizde ağırlıyoruz. İmkanımız var, bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Çevre il ve ilçelerden hastane randevuları ve tedavi için Van'a gelenler de burada kalabiliyor. Her odanın banyosu ve lavabosu var. Pandemi koşullarına uygun şekilde hizmet veriyoruz."

Misafirhanede konaklayan Şidan Ober, Bitlis'in Tatvan ilçesinden hasta oğlunun tedavisi için Van'a geldiğini, maddi durumları iyi olmadığı için misafirhanede konakladığını söyledi.

Kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle Tatvan'a dönemediğini anlatan Ober, "Çocuğum nöbet geçiriyordu. Hastaneye getirdim. Kardan dolayı yollar kapandı, geri dönemedik. Kalacak yerimiz yoktu. Misafirhanede iki gündür misafir ediliyoruz. Yerimiz sıcak, yemeğimiz ve çayımız veriliyor. Çok memnun kaldık. Bize bu imkanı sunanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Tedavi için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Baran Dilmanç da "Yollar kardan kapandığı için geri dönemedim. Gidecek yerim yoktu. Hastane başhekimliği buraya yönlendirdi. Üç gündür buradayım. Havanın düzelmesini bekliyorum. Burada çok iyi ağırlanıyoruz. Burayı yapanlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.