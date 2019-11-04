Van Büyükşehir Belediyesi atletizm dalında finallerde

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan atletizm takımı, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

04.11.2019 14:46
Van Büyükşehir Belediyesi atletizm dalında finallerde

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan atletizm takımı, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.


Çeşitli spor dallarında başarılara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, son olarak atletizm dalında da adından söz ettirdi. 2 Kasım Cumartesi günü Batman'da yapılan Bölgesel Kros Ligi yarı finallerine katılan U18 - U16 kız ve erkek atletizm takımları, 10 takım arasından 1 puan farkla 2. olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


U18 - U16 kız ve erkek atletizm yarışmalarının Türkiye finali, 30 Kasım Cumartesi günü Sakarya'da yapılacak. - VAN

Kaynak: İHA
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