Van Büyükşehir Belediyesi Atatürk Parkı'na bisiklet ve yürüyüş yolu yaptı
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Van Büyükşehir Belediyesi Atatürk Parkı'na bisiklet ve yürüyüş yolu yaptı

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van Büyükşehir Belediyesi Atatürk Parkı'na bisiklet ve yürüyüş yolu yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Parkı'na 1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Parkı'na 1 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, vatandaşların yoğun kullandığı İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda yenileme çalışması başlattı.

Bu kapsamda bisiklet ve yürüyüş yolu üzerinde ki yıpranmış kauçuk zemini söken ekipler, beton ve çelik hasır döşemesi yaptı.

40 kamelyanın kurulacağı parkta, basketbol ve futbol sahası, mescit, lavabo, kütüphane ile güvenlik kulübesi yapım çalışmaları devam ediyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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