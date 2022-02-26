Van Büyükşehir Belediyesi asırlık 'dengbejlik' kültürünü yaşatıyor - Haberler

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Van Büyükşehir Belediyesi asırlık 'dengbejlik' kültürünü yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van Büyükşehir Belediyesi asırlık 'dengbejlik' kültürünü yaşatıyor Van Büyükşehir Belediyesi, bölge kültürünün asırlık sembollerinden olan dengbejliği düzenlediği programlarla yaşatıyor.

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi asırlık 'dengbejlik' kültürünü yaşatıyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, bölge kültürünün asırlık sembollerinden olan dengbejliği düzenlediği programlarla yaşatıyor.

Şubat ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği programlarla kentin tanıtım ve kültürel gelişimine katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, renkli programlara imza atıyor. Bu kapsamda dengbejlik kültürünün yaşatılması amacıyla yok olmaya yüz tutmuş asırlık gelenek sürdürülüyor.

Aşkları, hüznü, acıyı ve gidenin ardından yakılan ağıdın sözlü edebiyatla seslendirme biçimi olan dengbejlik, bölgenin tanınan sanatçıların seslendirilmesiyle yaşatılıyor. Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Mehmetcan Ulaş'ın yapacağı dengbej programında; Dengbej İsmet, Dengbej Aydın, Dengbej Şah İsmail Milani ve Dengbej Miraz birbirinden güzel eserler seslendirdi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programda, seslendirilen kılamlarla (şarkı) eski gelenekler yeniden yaşatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi asırlık 'dengbejlik' kültürünü yaşatıyor

Van Büyükşehir Belediyesi asırlık 'dengbejlik' kültürünü yaşatıyor

Van Büyükşehir Belediyesi asırlık 'dengbejlik' kültürünü yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Van, Yerel, Haberler

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