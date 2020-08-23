Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesindeki 2 kilometrelik Zeve Caddesi, 1,5 kilometrelik Fatih Caddesi ve 2,8 kilometrelik Beyüzümü Caddesi'nde asfalt çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Tuşba Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Altıntepe Mahallesi'ndeki ara sokaklarda da yol onarım ve reglaj çalışması yapıyor.

Öte yandan, Tuşba ilçe sınırları içerisinde bulunan 2,5 kilometrelik Mollakasım Mahalle yolunun da Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu ay asfaltlanacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA