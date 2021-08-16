Van Büyükşehir Belediyesi anne-baba okulu semineri düzenleyecek
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Van Büyükşehir Belediyesi anne-baba okulu semineri düzenleyecek

Van Büyükşehir Belediyesi anne-baba okulu semineri düzenleyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çocuk gelişimiyle ilgili Anne-Baba Okulu semineri düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çocuk gelişimiyle ilgili Anne-Baba Okulu semineri düzenleyecek.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından başlatılan ve İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından desteklenen Anne-Baba okulu, Vanlı aileler ile bir araya geliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde iki gün sürecek olan seminerde, Prof. Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Doç. Dr. Gülçin Güven ve Öğretim Üyesi Dr. Elif Yılmaz, Dijital Ebeveynlik, Gelişimin Kilometre Taşları, Anne-Baba Tutumları ve İletişim konu başlıklarıyla anne ve babalara, çocuk yetiştirmede farklı ebeveyn tutumları, ergenlik dönemi problemleri, eğitim başarısını yükseltme, sağlıklı ve mutlu insanlar yetiştirmede anne babanın rolü, dikkat eksikliği, çocuk ve ergenlerde ruhsal sorunlar gibi konularda bilgiler verilecek.

Açılış konuşmasını Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yapacağı seminer 21-22 Ağustos tarihleri arasında saat 14: 00 da İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Seminer sonunda ise anne ve babalara katılım belgesi verilecek. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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