Van Büyükşehir Belediyesi 800 kilometre arazi ve yayla yolu açtı
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Van Büyükşehir Belediyesi 800 kilometre arazi ve yayla yolu açtı

Van Büyükşehir Belediyesi 800 kilometre arazi ve yayla yolu açtı
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa desteklemek amacıyla kent genelinde 800 kilometre arazi ve yayla yolu açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa desteklemek amacıyla kent genelinde 800 kilometre arazi ve yayla yolu açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kırsal bölgelerdeki çiftçilerin üretimine katkı sağlamak için 13 ilçede çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çiftçilerin arazilerine ulaşmakta güçlük çektiği noktalarda yol açma, genişletme ve menfez çalışması yürütüldü.

Ekipler, iki ayda 800 kilometre yol açarak çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Çalışmalar sayesinde yayla ve arazilere daha rahat ulaşabildiklerini belirten çiftçiler, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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