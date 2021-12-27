Van Büyükşehir Belediyesi, 585 bin mevsimlik çiçekle şehri süsledi

Van Büyükşehir Belediyesi, yıl içinde 33 bin 247 ağaç, 14 bin 950 süs çalısı ve 585 bin mevsimlik çiçekle kenti süsledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dair Başkanlığı ekipleri, 2021 yılı içerisinde kent genelinde bakım ve peyzaj çalışması yürüttü.

Yenilenen 16 parka güvenlik kameraları yerleştiren ekipler, kent ormanına, parklara, bahçelere, kaldırım ve orta refüjlere 33 bin 247 sarıçam, sedir ve badem, 14 bin 950 çalı bitkisi dikti.

Şabaniye ve Akköprü caddeleri, Edremit TOKİ yolu ve Erciş ilçesinde peyzaj düzenlemesi yaparak otomatik sulama sistemini hayata geçiren belediye ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'ne 25 bin metrekare alan üzerine kurulan doğalgazlı seralarda yıl boyunca çeşitli süs bitkisi üretti.

30 işçinin çalıştığı seralarda üretilen 450 bin kadife, 20 bin petunya, 35 bin çin karanfili, 30 bin yıldız çiçeği, 25 bin hüsnüyusuf ve 25 bin zinya çiçeği, kentin caddelerine, sokaklarına, park ve bahçelerinde toprakla buluşturuldu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki işlek caddeler ve Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki park, bahçe ve kavşaklara 120 bin lale dikildi.

Atatürk Kültür, Kent, İskele Yaşar Kemal ve Demokrasi parklarında yeni sosyal donatı ve ortak kullanımı alanları, mescit, bebek bakım odaları ve tuvaletler yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in girişimleriyle yapımına başlanan eski devlet hastanesi alanındaki Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sürüyor.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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