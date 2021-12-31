Van Büyükşehir Belediyesi 2021'de 6.5 milyon TL sosyal yardım yaptı

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde sosyal belediyecilik atağı yaparak, 18 bin 326 vatandaşa yaklaşık 6 milyon 550 bin TL destek sağladı.

Hizmetlerinde vatandaş odaklı çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan vatandaşları yalnız bırakmadı. Kapı kapı dolaşarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında 20 bin 68 vatandaştan yardım başvurusu aldı. Yıl içinde 10 bin 178 ailenin yerinde tespitini gerçekleştiren ekipler, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için yoğun bir mesai harcadı.

2 bin 296 vatandaşa sosyal kart ulaştırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarına göre alışverişlerini yaptıkları sosyal kart dağıtımını bu yılda devam ettirdi. Belli bir limit üzerinden hane halkı sayısına göre yüklenen sosyal kartlar anlaşma yapılan marketlerde kullanılabiliyor. Sosyal hizmet çalışanları tarafından tespit edilen 2 bin 296 aileye sosyal kart verilirken, bir yıllık süreçte sosyal kart ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık olarak 2 milyon 700 bin TL nakdi yardım sağlandı. Ayrıca farklı kalemlerde acil ihtiyacı olan ailelere de 8 bin TL para yardımı yapıldı.

Refakatçi misafirhanesinde 7 bin 768 kişiyi ağırlandı

Van Büyükşehir Belediyesince 2017 yılında hizmete açılan refakatçi misafirhanesi, sağlık hizmeti için il dışından kente gelen hasta yakınlarını ağırlıyor. 2021 yılı içerinde 7 bin 768 vatandaşı misafir eden refakatçi misafirhanesi, 32 odasıyla konuklarına otel konforunda hizmet veriyor. 80 kişi yatak kapasiteli misafirhanede 5, 4, 3 kişilik oda, aile odaları ve tek kişilik odalar bulunurken, burada konaklayan hasta yakınlarına 3 çeşit akşam yemeği de ikram ediliyor.

456 bin 888 kişiye 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıldı

Edremit ilçesindeki makine ikmal yerleşkesinde bulunan aşevinde kentteki yoksul ve evde yemek yapamayacak durumda olan aileler için her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Günlük 2 öğün şeklinde 3 çeşit yemek ulaştırılırken, yıl içerisinde ise toplamda 456 bin 888 kişiye yemek ulaştırıldı. Aşevi çalışanları tarafından titizlikle hazırlanan yemekler gıda mühendisleri tarafından kontrol edildikten sonra belirlenen adreslere ulaştırılıyor. Ailedeki fert sayısına göre ayarlanan yemekler mobil ekipler tarafından vatandaşların kapılarına kadar götürülüyor. Kentin farklı noktalarına kurulan mobil çorba dağıtım araçları ile yıl içerisinde 26 bin 320 kişiye çorba ikram edilirken, 400 vatandaşa da Van kahvaltısı ikram edildi.

7 bin 302 gıda kolisi ve 3 bin 879 hijyen paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Kent genelinde 2021'de tespit edilen yardıma muhtaç ailelere 7 bin 302 gıda kolisi ulaştırılırken, salgın nedeniyle de 3 bin 879 aileye hijyen kolisi dağıtıldı. Yaklaşık 3 milyon 700 bin TL harcanarak hazırlanan koliler vatandaşların kapısına kadar götürülerek teslim ediliyor. Temel gıda malzemeleri, temizlik ve hijyen malzemelerinin yer aldığı koliler düzenli periyotlarla dağıtılıyor. Ayrıca 3 bin 966 kişiye bez, ıslak mendil ve eldivenden oluşan paket verildi.

10 bin 178 hanede tespit yapıldı

Kentteki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yoğun bir mesai harcayan sosyal hizmet uzmanları tespit çalışmalarını vatandaşların evlerine giderek gerçekleştiriyor. Yıl içinde 10 bin 178 ailenin tespitini yapan ekipler, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Yapılan tespitler rapor haline getirilerek komisyona sunuluyor.

Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırdık

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çok sayıda farkındalık çalışması yapan büyükşehir belediyesi, 466 engelli vatandaşa düzenli olarak taşıma hizmeti verirken, 11 engelli vatandaşa ise tekerlekli sandalye, 2 vatandaşa ise medikal malzeme hediye etti. - VAN