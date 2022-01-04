Van Büyükşehir Belediyesi 2021'de 128 ihale gerçekleştirdi

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde şeffaf belediyecilik anlayışıyla 128 ihale gerçekleştirdi.

Şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı ortaya koyan Van Büyükşehir Belediyesi, bütçe disiplini konusunda da sağlam adımlar atıyor. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2021 yılı içerisinde 128 ihaleyi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarken, doğrudan teminler e-ihale üzerinden 538 kalem mal ve hizmet alımı gerçekleştirildi. Yapılan ihaleler ve doğrudan temin kalemleri, 326 milyon 186 bin 222 TL'ye mal oldu.

Taşınır mallar, otomasyon ve barkod sistemi ile giriş-çıkışı yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, taşınır mallarda tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye ait tüm taşınır mallar ambara otomasyon ve barkod sistemi ile giriş-çıkışı yapılıyor. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan sistem bütçeye büyük tasarruf sağlıyor.

Tüm ihaleler canlı yayından yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tüm ihaleleri başından sonuna kadar kendi YouTube kanalından ve resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı. Canlı yayınlanan ihaleler vatandaşların takdirini topladı. Kurum içerisinde yapılacak tüm ihaleler, ihale öncesinde tarihi, yeri, saati ve diğer detaylarıyla vatandaşlara duyuruldu. - VAN