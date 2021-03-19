Van'a 2 bin 500 hayvan içme suyu sıvatı kurulacak
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Van'a 2 bin 500 hayvan içme suyu sıvatı kurulacak

19.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:46
Van'a 2 bin 500 hayvan içme suyu sıvatı kurulacak

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki kırsal mahallelere 2 bin 500 hayvan içme suyu sıvatı kuracak.

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki kırsal mahallelere 2 bin 500 hayvan içme suyu sıvatı kuracak.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla bu yıl kırsal mahallelere bin 500 beton ve bin tane de sac sıvat olmak üzere 2 bin 500 sıvat kurulacak.

Kentte meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan sıvatların dağıtımına başlandı. Makine İkmal Daire Başkanlığı yerleşkesine getirilen sıvatlar ilk etapta ilçe belediyelerine teslim edilirken, daha sonra ilçe belediyelerince tespit edilen kırsal mahallerde kurularak hayvan sahiplerinin hizmetine sunulacak.

Bu çalışmalarla kırsalda yapılan hayvancılığın kalitesini arttırmayı hedeflediklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, hayvanların yeteri kadar temiz suya ulaşmasıyla bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin de artacağını söyledi.

Van'a 2 bin 500 hayvan içme suyu sıvatı kurulacak
Van'a 2 bin 500 hayvan içme suyu sıvatı kurulacak
Van'a 2 bin 500 hayvan içme suyu sıvatı kurulacak
Van'a 2 bin 500 hayvan içme suyu sıvatı kurulacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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