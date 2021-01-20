Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alımı yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alımı yapacak

20.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:52
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alımı yapacak

Van Büyükşehir Belediyesi, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere açıktan atama yoluyla 112 devlet memuru alımı yapacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere açıktan atama yoluyla 112 devlet memuru alımı yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilmek üzere 7 farklı branşta açıktan atama yoluyla 112 devlet memuru alınacağı belirtildi.

Başvuruların, 8-12 Mart tarihleri arasında posta yolu ve www.van.bel.tr adresinden yapılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 mühendis, 5 şehir planlayıcısı, 4 avukat, 65 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 5 bilgisayar işletmeni, 10 belediye trafik zabıta memuru ile 15 zabıta memuru olmak üzere toplam 7 farklı alanda 112 personel boş kadrolara açıktan atama yoluyla alınacak. Başvurularda belediye zabıta yönetmeliği hükümleri ve KPSS puanı kullanılacak. Zabıta adayları ise gerekli belgeleriyle birlikte duyuruda belirtilen adrese şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 5 Nisan tarihinde Van Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinde ilan edilecek. Duyuruya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru şartlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular kısmında ulaşılabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hande Erçel Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alımı yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 12:16:55. #1.14#
title