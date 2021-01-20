Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alımı yapacak

Van Büyükşehir Belediyesi, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere açıktan atama yoluyla 112 devlet memuru alımı yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilmek üzere 7 farklı branşta açıktan atama yoluyla 112 devlet memuru alınacağı belirtildi.

Başvuruların, 8-12 Mart tarihleri arasında posta yolu ve www.van.bel.tr adresinden yapılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 mühendis, 5 şehir planlayıcısı, 4 avukat, 65 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 5 bilgisayar işletmeni, 10 belediye trafik zabıta memuru ile 15 zabıta memuru olmak üzere toplam 7 farklı alanda 112 personel boş kadrolara açıktan atama yoluyla alınacak. Başvurularda belediye zabıta yönetmeliği hükümleri ve KPSS puanı kullanılacak. Zabıta adayları ise gerekli belgeleriyle birlikte duyuruda belirtilen adrese şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 5 Nisan tarihinde Van Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinde ilan edilecek. Duyuruya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru şartlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular kısmında ulaşılabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan