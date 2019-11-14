Van Büyükşehir Belediyesi, 100 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak

14.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:30

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesinde 100 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracak.



Daha yeşil Van için çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, kentin oksijen deposu olacak bir çalışmaya imza attı. Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma sonucunda, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden yaklaşık 100 bin metrekarelik alanın yer tahsisi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde aynı alanın bitişinde Cumhurbaşkanlığının himayelerinde "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla yaklaşık 17 bin metrekarelik alana 20 bin fidan dikimi yapılmıştı. Tahsisi yapılan 100 bin metrekarelik alanda toprak muhafaza amaçlı ağaçlandırma işlemi yapılacak.



Ağaçlandırma çalışmalarına önümüzdeki dönem başlanması planlanıyor. - VAN

Kaynak: İHA