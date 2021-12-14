Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 9.7 milyon yolcu taşıdı

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında toplam 9 milyon 775 bin 223 kişiyi taşıdı.

Van'ın dört bir köşesine geniş ulaşım ağıyla hizmet veren büyükşehir belediyesi, sosyal belediyeciliği ulaşım alanında da en güzel şekilde ortaya koydu. Bünyesinde yer alan belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde BELVAN kart ile son bir yıl içerisinde kent nüfusunun 7 katı olan 9 milyon 775 bin 223 yolcuyu taşıdı. 5 milyon 650 bin 732 kişinin özel halk otobüslerinden, 4 milyon 123 bin 173 kişinin de mor otobüslerden ulaşım sağladığı kentte, 81 bin 751 kişi de ulaşım da aktarmadan faydalandı. Kentte, günde ortalama 25 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullanıyor.

Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan seyahatlerden, 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları ile diğer hak sahibi vatandaşlardan 1.5 milyonu 'BELVAN ücretsiz kart' ile ücretsiz olarak yararlandı. Özel halk otobüslerine ücretsiz binişler için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı 1 milyon 284 bin TL destek verirken, Van Büyükşehir Belediyesi de ek gelir desteği sundu. Yasa gereği indirimli taşımacılık hizmeti verilen yolcu sayısı 941 bin 302 oldu. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet