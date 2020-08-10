Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 1,5 milyon tasarruf sağladı Van Büyükşehir Belediyesi, kurum içi akaryakıt kontrolü ile envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirlerini kendi atölyelerinde gerçekleştirerek 1 yılda yaklaşık 1,5 milyon TL tasarruf sağladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kurum içi akaryakıt kontrolü ile envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirlerini kendi atölyelerinde gerçekleştirerek 1 yılda yaklaşık 1,5 milyon TL tasarruf sağladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda kaynaklarını verimli ve etkin kullanan Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 478 aracın tamir, bakım ve onarımı ile mobil akaryakıt otomasyon ve araç takip sistemleri sayesinde Ağustos 2019'dan bu yana 1,5 milyon TL tasarruf yaptı. Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı 14 atölyede 68 personel ile 4 bin 962 tamir, bakım ve onarım işi yapılırken, yaklaşık olarak 3 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan yerleşkede oto elektrik, kaynak, egzoz ve makas, akü şarj, lastik, radyatör, kaporta, hortum pres, döşeme, torna freze, marangoz, iş makineleri, kamyon ve binek araç tamirhanelerinde belediyenin kendi iş gücü ile hizmet üretiyor.

Korona virüs salgınına rağmen ciddi bir başarı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, kamu hizmetlerinde kullandığı 127 iş makinesi, 167 kamyon, 102 otobüs, 38 itfaiye aracı, 21 cenaze aracı, 19 binek araç, 2 motosiklet ve 2 ambulans olmak üzere toplam 478 aracın tamamının tamir, bakım ve onarım işlerini bu atölyelerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca kent merkezi ve 13 ilçedeki akaryakıt noktasında hayata geçirilen mobil akaryakıt otomasyon sistemi ve araç takip sistemleri sayesinde de akaryakıtta olası kayıp kaçağın önüne geçilmiş oldu. - VAN

Kaynak: İHA