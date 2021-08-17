VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇÖLYAK'LA YAŞAM VE DİYET SEMİNERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇÖLYAK'LA YAŞAM VE DİYET SEMİNERİ

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇÖLYAK'LA YAŞAM VE DİYET SEMİNERİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesi Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için seminer düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kadınlara "Çölyak'la yaşam ve diyet" semineri verdi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Eczacı Esin Akarsu Orunç, Diyetisyen Tesebbum Aslan ve çok sayıda kadın katıldı.

Seminerde, uzmanlar Çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan glüten proteini, hastalığın belirtileri ve neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verildi.

Seminer soru-cevap şeklinde son buldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Demir
Magazin Aleyna Tilki Berdan Mardini Şahan Gökbakar Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇÖLYAK'LA YAŞAM VE DİYET SEMİNERİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 14:36:07. #1.14#

title