VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZDEN ÇÖLYAK'LA YAŞAM VE DİYET SEMİNERİ

Van Büyükşehir Belediyesi Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için seminer düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kadınlara "Çölyak'la yaşam ve diyet" semineri verdi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Eczacı Esin Akarsu Orunç, Diyetisyen Tesebbum Aslan ve çok sayıda kadın katıldı.

Seminerde, uzmanlar Çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan glüten proteini, hastalığın belirtileri ve neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verildi.

Seminer soru-cevap şeklinde son buldu.

Kaynak: Habermetre