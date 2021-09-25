Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün futbol takımları çalışmalara başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün futbol takımları çalışmalara başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün futbol takımları çalışmalara başladı

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesindeki takımlar 2021-2022 sezonu öncesi antrenmanlara başladı.

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesindeki takımlar 2021-2022 sezonu öncesi antrenmanlara başladı.

Bünyesinde bulundurduğu birçok farklı branşla spor da önemli yol kat eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, bu doğrultuda projelerine devam ediyor. Voleybol, basketbol, tekvando, dağcılık, atletizm ve futbol gibi farklı branşlarda önemli başarılara imza atan Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, yeni kurduğu amatör futbol takımıyla da 2021-2021 sezonuna hazırlanıyor. Tamamı kendi öz kaynaklarından oluşan amatör futbol takımının yanı sıra U14-15-16-17 ve 18 yaş grubuyla da yeni sezon hazırlıklarına başlayan spor kulübünü, antrenörler Fevzi Dargın, Ferhat Demir, Ayhan Emre Öztürk, Engin Kürekçi ve Baran Öner çalıştıracak.

Yeni sezonun hazırlıkları hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, oluşturdukları takımlarla kent futboluna önemli bir katkı vereceklerini söyledi. Takımlara ve teknik kadroya güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Başkan Sevinç, "Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde kurulan spor kulübümüz ile birçok farklı kulvarda yer alıyoruz. Birbirinden yetenekli gençlerimiz, alanında deneyimli hocalarımızla sportif faaliyetlerini sürdürüyorlar. Futbolda iyi takımlar kurduk. İnşallah yeni sezona hazır bir şekilde başlayacağız. Takımlarımıza güvenimiz tam. Diğer branşlarda sergilediğimiz başarıyı inşallah futbol alanında da başaracağız. Sayın valimiz ve genel sekreterimizin sunduğu desteklerle spor kulübümüz, alt yapılara önem veren alt yapısıyla adından bahsettiren bir kulüp olacak. Biz geçlerimizin fırsat başarıyı yakalamaları için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi. - VAN

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün futbol takımları çalışmalara başladı

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün futbol takımları çalışmalara başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Derya Uluğ Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Balotelli Bülent Uygun Mehmet Topal Stefan Kuntz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün futbol takımları çalışmalara başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 16:27:31. #1.17#