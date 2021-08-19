Van Büyükşehir atıl gölet ve kanalları yeniden ayağa kaldırıyor
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Van Büyükşehir atıl gölet ve kanalları yeniden ayağa kaldırıyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

- Van Büyükşehir atıl gölet ve kanalları yeniden ayağa kaldırıyor Van Büyükşehir Belediyesi, kırsalda atıl durumda olan gölet ve kanalları temizleyerek, tekrardan çiftçilere kullanım imkanı sunuyor.

- Van Büyükşehir atıl gölet ve kanalları yeniden ayağa kaldırıyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, kırsalda atıl durumda olan gölet ve kanalları temizleyerek, tekrardan çiftçilere kullanım imkanı sunuyor.

Van genelinde tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda kullanıma elverişsiz hayvan içme suyu ve arazi sulama göletlerinin temizliklerini yaparak tekrardan çiftçinin kullanımına sunuyor. Mahallelerde kullanıma elverişsiz olan göletlerin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, gölet ve çevresinde inceleme yaparak verim alınacağı durumda çalışma başlatıyor. Bu kapsamda yaklaşık 25 yıldır kullanım dışı olan Tuşba ilçesi Değirmenözü Mahallesinde bulunan sulama göletinde de temizleme çalışmaları başlatıldı. İçi yabani otlar, çamur ve balçıkla dolmuş olan gölet, iş makineleri ile temizliği yapılarak yeterli suyun birikmesi sağlanıp, dipsavak borusu ve vanası da değiştirilerek kontrollü su akışı sağlanacak. Tamamlanan çalışmaların ardından bölgede 10 bin hektar arazi suyla buluşacak.

Yıllardır arazi sulamasında büyük sorunlar yaşadıklarını ve hiçbir zaman istedikleri üretimi yapamadıklarını ifade eden Değirmenözü Mahalle sakinlerinden Zeydin Botan, atıl durumda olan göleti yeniden canlandıracak olan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Göletin uzun yıllardır kullanım dışında olduğunu ve arazi sulamada birçok zorluk yaşadıklarını ifade eden Botan, çiftçilikte verimli hizmetin alınabilmesi için suyun en gerekli hizmet olduğunu belirterek, "Göletin içi doluydu. Su akışı sağlanmıyordu. Büyükşehir Belediyesine müracaat ettik. Sağ olsunlar gelip inceleme yaptıktan sonra çalışma başlattılar. Tarlalarımız, bahçelerimiz gerekli suya kavuşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin kırsal alanlarda yürüttüğü tarımsal çalışmaların belirli planlamalar dahilinde devam edeceği de kaydedildi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Van Büyükşehir atıl gölet ve kanalları yeniden ayağa kaldırıyor
Van Büyükşehir atıl gölet ve kanalları yeniden ayağa kaldırıyor
Van Büyükşehir atıl gölet ve kanalları yeniden ayağa kaldırıyor
Van Büyükşehir atıl gölet ve kanalları yeniden ayağa kaldırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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