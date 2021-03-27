VAN Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz
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VAN Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu kafede çay, aşı olana ücretsizBarış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesindeki kafede, aşı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Covid-19 aşısı olan müşterilere ücretsiz çay servisi yapılıyor.

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Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesindeki kafede, aşı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Covid-19 aşısı olan müşterilere ücretsiz çay servisi yapılıyor. 5 yıldır kafe işletmeciliği yapan Muhammet Börükoçin, HES kodu uygulamasıyla sırası gelen müşterilerinden aşı yaptırıp, yaptırmadıklarını gördüklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 20- 26 Şubat'ta 10,13 olan Van'daki vaka oranı; 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta ise 20,13'e çıktı. 19 Mart'ta açıklanan haritada ise oranın 27,41'e yükseldiği görüldü. Vaka oranının arttığı kentte, alınan tedbirler ve çalışmalar devam ederken, Erciş ilçesinin Van Yolu Caddesi'ndeki kafede, aşı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Covid-19 aşısı olan müşterilere ücretsiz çay servisi yapılıyor. Kafe işletmecisi Muhammet Börükoçin, HES kodu uygulamasıyla sırası gelen müşterilerinden aşı yaptırıp, yaptırmadıklarını gördüklerini söyledi. Börükoçin, başlattıkları uygulamadan memnun olunduğunu belirterek, "Dünyayı saran koronavirüs salgı ile mücadelede ne yapabiliriz, diye düşünürken, aklımıza bu yöntem geldi. Kafeye gelen müşterilerimize kapıda HES kodu uygulaması yaparak, aşı yaptırıp, yaptırmadıklarını tespit ediyoruz. Aşısını yapan müşterilerimize ücretsiz çay ikramlarında bulunuyoruz. Amacımız pandemiye dikkat çekerek, farklılık oluşturmaktır. Ayrıca iş yerimizde sosyal mesafe, maske, HES kodu uygulaması ve kapasite doluluk oranı gibi pandemi kurallarına da dikkat ediyoruz. Umarız bir an önce bu salgın biter" dedi.

VAN Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz
VAN Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz
VAN Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz
VAN Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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