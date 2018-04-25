Van Bölgesinin En Büyük Tarım Fuarı Kapılarını Açıyor

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Van bölgesinin en büyük tarım fuarı 26 Nisan'da kapılarını açacağını söyledi.

Fuar ile ilgili bir açıklama yapan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, bu yıl 26 Nisan 2018 Saat 14.00 kapılarını açacak olan fuarı 121 firmanın katılımı ile gerçekleştireceklerini söyledi. Bu yıl 8'incisini düzenleyecekleri fuar, bölgenin en büyük kendi ölçeğinde Türkiye'nin en verimli tarım fuarlarından biri olduğunu ifade eden Güler, "Bu yıl bereketli toprakların bereketli fuarı sloganı ile kapılarını açacak olan 8. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Doğu Anadolu bölgesinin en büyük tarım fuarı olarak biliniyor. Sektördeki ulusal birçok markanın fuara katılım gösterdi. Artık Van fuarları ulusalda bilinen ve beklenen fuarlar olmuştur. Bu fuara katılan firmalarımızın yüzde yetmişine yakını il dışından ve uluslararası firmalardır. Buda gösteriyor ki fuarımız artık hak etiği yere gelmiş bundan sonra uluslararası alana taşınması gerekmektedir" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda farkındalık oluşturmak ve yerel ürünlerin daha bilinir hale gelmesi için bir dizi yarışmaların düzenleneceğini belirten Güler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile birlikte dört branşta yarışma düzenleyeceğiz. En güzel kuzu yarışması, en güzel buzağı yarışması, en güzel oğlak yarışması ve Van'ın bir marka değeri olan Van peyniri yarışmalarını düzenleyeceğiz. Ayrıca DAP İdaresi ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafında hazırlanan koyun banyoluğunun 14 ile dağıtımı törenle bu fuarda gerçekleşecektir" diye konuştu.

Fuara katılım çeşitliliğinin çok renkli olduğu belirtilen Güler, "Tarım aletleri, traktör, gıda, yöresel ürünler başta olmak üzere bir çok yeniliklerle dolu ürünlerin sergileneceği fuar 29 Nisana kadar ziyaretçi kabul edecek. 2017 yılında gerçekleştirilen fuarı 52 bin 800 ziyaret etmişti. Bu yıl hedeflenen ziyaretçi sayısı 60 bin olarak bekleniyor. Van artık fuarlar ile anılan bir şehir oldu. Şehrimizin bu güzellikler ile anılmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, herkesi fuara bekliyoruz" şeklinde konuştu. - VAN