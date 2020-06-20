Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaların ölüm nedenleri araştırılıyor
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Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaların ölüm nedenleri araştırılıyor

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastanede hayatını kaybeden hastaların ölüm nedenini araştırmak için "mortalite toplantısı" düzenledi.

20.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:10

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastanede hayatını kaybeden hastaların ölüm nedenini araştırmak için "mortalite toplantısı" düzenledi.

Hastanenin toplantı salonunda ikincisi düzenlenen toplantıya, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları katıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, kurumların sağlık kalitesinin arttırılmasında bu toplantıların önemli olduğunu söyledi.

Hastalara en kaliteli hizmeti sunarken, kurumun ve çalışanlarının da süreçten bir şeyler öğrenmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Toplantılara katılmadan önce hastayı herkese bildiriyoruz. Sunulacak hasta ile ilgili gerekirse hastanın öz geçmişi ve hasta kayıtlarına ulaşılıyor. Böylelikle hasta tartışılıyor. Bu durumun toplumu ve vatandaşları ilgilendiren yönü de var. Bir hastamız burada tedavi alırken, bir komplikasyon ya da vefat ettiğinde kurum olarak hastayı unutmuyoruz. Örneğin hasta ameliyat oldu, sonrasında vefat etti. 'Neden vefat etti?' sorusunun cevabını bu toplantılarda ele alacağız. 'Acaba tedavi sürecinde katkıda bulunacağımız bir durumu gerçekleştirmedik mi' yoksa 'eksik yaptığımız bir şeyler mi oldu?' diye geriye dönük inceleyeceğiz."

Çelik, bu tür araştırmaların eğitici yönüne işaret ederek, "Daha sonra aynı durumla karşılaşıldığında, aynı hata varsa tekrar edilmemiş oluyor. Aynı şekilde bir hastada komplikasyon yaşandığında bunun neden yaşandığı, engellemek için neler yapılabileceğini konularını konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaların ölüm nedenleri araştırılıyor

Kaynak: AA

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