Van, Bitlis ve Muş'ta 317 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Van, Bitlis ve Muş'ta 317 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van, Bitlis ve Muş'ta 317 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi dolayısıyla 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 185 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Kentte vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı il genelinde 88 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Beyaza bürünen kentte, Karayolları ve belediye ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van, Bitlis ve Muş'ta 317 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 11:05:17. #1.16#
title