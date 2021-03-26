Van, Bitlis ve Muş'ta 317 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi dolayısıyla 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 185 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Kentte vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı il genelinde 88 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Beyaza bürünen kentte, Karayolları ve belediye ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol