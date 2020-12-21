Van, Bitlis ve Muş için kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilen bölgede, gece Van'ın batısı, Bitlis ile Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, rüzgar güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde ise rüzgar batıdan 30-40 kilometre kuvvetinde esecek, görüş mesafesi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf olacak.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Muş'ta 4, Hakkari'de 3 ve Bitlis'te 2 derece olması öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile pus ve sis beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar