Van, Bitlis ve Hakkari'de 17 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van, Bitlis ve Hakkari'de 17 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

26.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:08
Van, Bitlis ve Hakkari'de 17 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 17 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 17 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşullarından dolayı 8 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için çaba gösteren karla mücadele ekipleri, diğer bölgelerde de yol genişletme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 7 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Hakkari'de de Şemdinli ilçesinde bir köy ile Yüksekova ilçesinde bir mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri ise kent merkezindeki yol, cadde ve kaldırımlardaki kar ve buzları temizliyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise il genelinde tüm yolların açık olduğunu, yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Şansalan Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van, Bitlis ve Hakkari'de 17 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:08:49. #1.14#
title