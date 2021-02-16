Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı
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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı

16.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:28
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Kar yağışı, gece saatlerinde Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyden orta kuvvete, zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Bitlis'te 6, Muş ve Hakkari'de 5 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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