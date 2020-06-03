Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli rüzgar uyarısı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Van'ın kuzey ilçeleri ve Muş çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıkların Muş ve Van'da 24, Hakkari'de 23, Bitlis'te 20 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde sabah saatlerinden sonra rüzgar güney ve güneybatıdan kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Bu kapsamda meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA