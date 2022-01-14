Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kar ile çığ uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kar ile çığ uyarısı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kar ile çığ uyarısı
AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar ile çığ uyarısında bulunuldu.

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar ile çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak.

Kar, Van ve Hakkari çevrelerinde sabah yoğunlaşacak, Bitlis çevrelerinde ise hafifleyerek öğleden itibaren etkisini kaybedecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede sabah ve gece yer yer buzlanma, don, sis ve pus görülecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 3, Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2 ve Muş'ta 4 derece olması bekleniyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

 Van'da okullara 'kar' tatili

Van'da okullara 'kar' tatili

 Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title