Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı

05.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:28
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı yapıldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu olacak.

Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve don görülecek bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Van Gölü'nde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan saatte 30 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklıkların Van ve Hakkari'de 6, Bitlis'te 3 ve Muş'ta eksi 2 derece olması bekleniyor.

Bu illerde eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Hulusi Akar Fikri Sağlar
Magazin Hadise Cemal Hünal Prens Harry Hülya Avşar
Spor Arda Turan Erol Bulut Ömer Bayram Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Kasım Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 09:28:30. #1.14#
title