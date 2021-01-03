Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü
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Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü

03.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:50
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Maraş ve Cumhuriyet caddeleriyle Beşyol Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ve zabıta ekipleri, kent merkezlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşların yürüme mesafesindeki marketlere gitmesine izin verilen kentte ekipler, trafiğe çıkanların belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Muş, Bitlis ve Hakkari'de de kısıtlama dolayısıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Farklı yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sokağa çıkan vatandaşların belgelerini kontrol etti, kısıtlamaya uymayanlar hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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