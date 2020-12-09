Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Hakkari

Hakkari'de saat 21.00'de kısıtlamanın başlamasının ardından vatandaşların evlerine çekilmesiyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Kent genelinde denetimlerini artıran polis ekipleri, farklı noktalarda kurdukları uygulama noktalarında araç ve vatandaşların izinli olup olmadıklarını kontrol ediyor.

Muş

Muş'ta vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İstasyon Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaş ve sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentteki parklarda kimse kalmadı.

Bitlis

Bitlis'te de sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent merkezi sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, "Evde kal" anonsları yaptı.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu