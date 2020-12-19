Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don olayı bekleniyor
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Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don olayı bekleniyor

19.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:14
Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don olayı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Havanın parçalı az bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgar 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Van'da 8, Muş'ta 6, Bitlis ve Hakkari'de 5 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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